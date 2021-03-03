По расчету: какие приложения в смартфоне помогут сэкономить ваши деньги

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Сколько нужно денег в месяц воронежцу, чтобы почувствовать себя счастливым?

Усредненный ответ на этот нелегкий вопрос в начале 2021 года нашли аналитики портала Superjob: их опрос показал, что за прошедший год жители нашего региона стали скромнее и готовы довольствоваться 155 тысячами рублей. Раньше запросы были выше.

«Планка счастья», как видите, установлена все равно довольно высоко и дотянуться до нее не легко. Но, порой, важно не столько стремление увеличить свой капитал, сколько умение грамотно распорядиться тем ресурсом, что уже есть. Реальную помощь в экономии собственных ресурсов могут оказать современные технологии. «КП-Воронеж» расспросили специалистов компании МТС, какие приложения загрузить в свой смартфон, чтобы , не только экономить деньги, но пополнить личные сбережения.

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