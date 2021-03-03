В Воронеже водитель иномарки сбил на «зебре» школьницу

Школьницу с травмами разной степени тяжести доставили в больницу. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 2 марта, в 15.10 в Левобережном районе случилось ДТП, в котором пострадала школьница

- У дома № 110 на улице Ленинградской на пешеходном переходе без светофора 24-летний водитель «Хендэ Солярис», ехавший со стороны Брусилова в направлении улицы Героев Стратосферы, сбил 16-летнюю девочку. Школьница, живущая неподалеку, шла по дороге слева направо по ходу движения машины. Девочка попала в больницу с травмами разной степени тяжести. Наши сотрудники выясняют, почему водитель не затормозил перед «зеброй», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.