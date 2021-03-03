В Воронеже столкнулись две «Шкоды»: ранены оба водителя

Водители обеих "Шкод" получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 2 марта, в 19.05 в воронежском микрорайоне Масловка у дома № 285 на улице Солдатское поле случилась авария, в которой пострадали два человека.

26-летний водитель «Шкоды-Октавии» выезжал со второстепенной дороги и не пропустил «Шкоду-Суперб», двигавшуюся со стороны улицы 206 Стрелковой Дивизии в направлении дороги до Нововоронежа. В результате машины столкнулись. Оба водителя получили травмы разной степени тяжести, их отвезли в местную больницу.

- Всего 2 марта случилось 114 ДТП, из них 93 – в Воронеже, 18 – в районах области, еще 3 – на федеральных трассах. В шести авариях два человека погибли, семеро получили травмы, - рассказали в региональном ГУ МВД. – 114 водителей задержаны за езду на красный свет, еще 20 – за вождение в состоянии алкогольного опьянения.