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Общество

В Воронеже впервые за последние четыре месяца заболели коронавирусом меньше 290 человек

2 марта эту болезнь подхватили 286 наших земляков
Юрий КОЗЛОВ
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Число привитых жителей Воронежской области уже перевалило за 93 тысячи.

Число привитых жителей Воронежской области уже перевалило за 93 тысячи.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Областные власти поделились оптимистичными данными Роспотребнадзора. Впервые за последние четыре месяца за сутки заболели коронавирусом меньше 290 человек. 2 марта эту опасную болезнь диагностировали у 286 жителей Воронежской области. Всего за время эпидемии их стало 68 737.

В то же время губернатор Александр Гусев сообщил, что число привитых жителей области уже подходит к 100 тысячам – сейчас их 93 710.

Надо в то же время отметить, что по-прежнему велико число умирающих от COVID-19 в нашей области. 1 марта эта зараза унесла в мир иной 22 человека. Данных по 2 марта пока нет.