В Воронеже впервые за последние четыре месяца заболели коронавирусом меньше 290 человек

Число привитых жителей Воронежской области уже перевалило за 93 тысячи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Областные власти поделились оптимистичными данными Роспотребнадзора. Впервые за последние четыре месяца за сутки заболели коронавирусом меньше 290 человек. 2 марта эту опасную болезнь диагностировали у 286 жителей Воронежской области. Всего за время эпидемии их стало 68 737.

В то же время губернатор Александр Гусев сообщил, что число привитых жителей области уже подходит к 100 тысячам – сейчас их 93 710.

Надо в то же время отметить, что по-прежнему велико число умирающих от COVID-19 в нашей области. 1 марта эта зараза унесла в мир иной 22 человека. Данных по 2 марта пока нет.