В Воронеже восстанавливают тротуар у Никитинской библиотеки

фото управы Ленинского района

С наступлением весны разрушаются не только асфальтовые дороги, но и мощеные плитками тротуары. Для поддержания их в опрятном состоянии, пользуясь оттепелью, сотрудники комбината благоустройства Ленинского района приступили к фрагментарному ремонту мощения на площади Ленина напротив библиотеки им. И.С.Никитина.

Для подобных работ на базе комбината благоустройства сформирован необходимый запас строительных материалов. Замену плиток производят на постоянной основе по мере необходимости на всех улицах Ленинского района при благоприятных погодных условиях.