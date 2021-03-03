Под Воронежем в сгоревшем доме погиб его хозяин

Причину смерти мужчины, а также из-за чего возник пожар, сейчас выясняют. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Ночной пожар в селе Бирюченское Каширского района обернулся трагедией. Напомним, на улице Пушкинской полностью сгорел жилой дом 8х10 метров. О пожаре в МЧС сообщили в 4.09, пламя полностью потушили в 4.52.

- В сгоревшем доме обнаружили тело его хозяина, мужчины 1973 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – Причину его смерти, а также из-за чего возник пожар, сейчас выясняют специалисты, работающие на месте ЧП.