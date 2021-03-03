В центре Воронежа продают гостиницу «Феникс» за 95 миллионов рублей

Один из номеров гостиницы "Феникс". Фото: feniks.ruhotel.su

На сайте Avito появилась информация о том, что гостиница «Феникс», располагающаяся по адресу: улица Кольцовская, 43 продается за 95 миллионов рублей. Покупателей ищут сотрудники агентства «Недвижимость и кредит». Контактное лицо – риэлтор Елена Клейман.

В описании гостиницы отмечают, что расположена она практически в самом центре Воронежа, рядом находится парковка на 40 мест. Площадь здания – 1380 квадратных метров. Внутри помещения отделаны по стандарту ресторанного комплекса, поэтому гостиницу легко приспособить для проведения банкетов и других торжественных мероприятий. Возможна аренда земельного участка рядом со зданием.

«Фишка» зала гостиницы – стеклянная крыша. В фойе и малом зале есть светильники от Swarovski. Помещения отделаны мрамором, деревом, ковкой и витражами.

Ранее на этом месте был построенный в 1959 году кинотеатр «Луч». Пожалуй, последним примечательным событием, проходившим в его стенах, было прощание с легендой российского панк-рока Юрием Хоем в 2000 году. Далее кинотеатр превратился в казино. А когда игорный бизнес в Воронежской области перестал быть легальным, здание стало гостиницей. Однако, видимо, с постояльцами дела шли не очень хорошо. Иначе трудно объяснить продажу здания, размещенного в таком выигрышном месте.