Под Воронежем при строительстве школ не соблюдали требования технических регламентов

На 3 школы в Новоусманском районе выделили более 3 млрд рублей. При этом прокурорской проверкой установлено, что ООО ТСП «Воронежстройкомлекс» и ООО СЗ «Выбор» не соблюдали требования технических регламентов, документов в области стандартизации, проектной документации. В итоге 3 должностных лица привлекли к ответственности.

Впрочем, как оказалось, это не единственные градостроительные нарушения в районе.

К примеру, в сентябре 2020 года главой администрации Усманского 2-го сельского поселения выдано разрешение застройщику ООО СЗ «Легос» на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства - многоквартирного жилого дома. При этом в здании было еще и встроенно-пристроечное помещение социального назначения.

- При этом отсутствовало заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, - отмечают в областной прокуратуре.

По результатам проверки глава органа местного самоуправления и застройщик привлечены к административной ответственности соответственно по ч. 4 ст. 9.5 КоАП РФ (выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при отсутствии заключений уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора органов) и ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства).