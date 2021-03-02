В Воронежской области впервые будут судить «криминального авторитета»

По версии следствия, с декабря 2018 года по настоящее время все осужденные воронежской колонии обязаны были выполнять указания и распоряжения 24-летнего москвича Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Знали ли вы кто такой «положенец»? А ведь это примечательный криминальный статус. Можно сказать, высший статус. В колонии № 9 УФСИН России по Воронежской области его, например, занимал 24-летний неоднократно судимый житель Москвы.

Сейчас его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК РФ). Прокуратура области направила в суд первое в регионе подобное уголовное дело.

По версии следствия, с декабря 2018 года по настоящее время все осужденные воронежской колонии обязаны были выполнять указания и распоряжения 24-летнего москвича. Такие вот были негласные правила. Что могло быть, если человек отказывался им следовать? Остается только догадываться.

За «авторитетом» числится как минимум три случая вымогательства денег у других заключенных за криминальное покровительство. Деньги отправлялись в преступную казну.