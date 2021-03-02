В Воронеже мужчина нашел на улице банковскую карту и купил косметику любимой

31-летняя жительница Воронежа потеряла банковскую карту на улице Зои Космодемьянской. Ей вскоре стали приходить уведомления о том, что кто-то совершает покупки с помощью банковского «пластика». Некто в различных магазинах закупился примерно на 20 тысяч рублей.

Оперативники быстро нашли горожанина, решившего воспользоваться чужой картой. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 29-летний местный житель.

В отделе полиции он признался, что нашел банковскую карту, на которой увидел значок о возможности бесконтактной оплаты. Подозреваемый приобрел алкоголь, продукты питания и косметику в подарок любимой женщине.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».