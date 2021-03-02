В Воронежской областной больнице закрыли корпус для пациентов с коронавирусом

4 марта второй корпус областной клинической больницы №1 возобновит свою работу по профилю. Ранее он был перепрофилирован для лечения пациентов с пневмонией, в том числе вызванной COVID-19. Однако на минувших выходных выписали последнего пациента.

В корпусе проводят полную дезинфекцию, после этого сюда вернутся отделения, временно переведенные в первый корпус.

- Хочу поблагодарить медиков Воронежской областной больницы. За все время работы инфекционного стационара ВОКБ №1 здесь пролечили более 5,2 тыс. пациентов. Специалисты больницы в «красной зоне» провели сотни операций при различных патологиях, включая травмы, гастроэнтерологические, гинекологические и лор-заболевания, - отметил губернатор Александр Гусев.

Инфекционный стационар в ВОКБ №1 на 450 коек развернули в середине апреля. В августе, после нормализации эпидемиологической обстановки, он завершил работу. Но в сентябре, при наступлении «второй волны», вновь возобновил прием пациентов. На пике заболеваемости количество коек увеличивали до 530. При этом 80% из них имели возможность подключения к кислороду.