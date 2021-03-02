Главного тренера и нападающего воронежского «Факела» включили в сборную тура ФНЛ

Олег Василенко возглавил сборную первого после зимнего перерыва тура ФНЛ. Фото: с сайта ФК "Факел"

В символическую сборную 27-го тура ФНЛ вошли сразу два представителя «Факела» - главный тренер Олег Василенко и нападающий Андрей Разборов. Признание вполне заслуженное. Василенко сумел создать тактическое построение, нейтрализовавшее сильные стороны третьей команды ФНЛ «Оренбурга». А Разборов забил первый гол, во многом определивший ход матча. На его счету также голевая передача Олегу Дмитриеву. Такие же показатели в сборной тура у Артема Юсупова из «Волгаря» и полузащитника нефтекамского «Нефтехимика» Данила Кленкина.

В символическую сборную вошли по два футболиста астраханского «Волгаря», разгромившего в гостях красноярский «Енисей» - 4:1, томской «Томи», сенсационно победившую во Владикавказе «Аланию» - 3:2 и поднявшихся на первую строчку таблицы самарских «Крыльев Советов», одолевших «Нижний Новгород» на его поле – 1:0.

Эксперты отдельно отметили центрального защитника «Чайки» из села Песчанокопское Ростовской области Владимира Хозина. В матче с ярославским «Шинником» он бил по воротам трижды и все время попадал в створ, дважды забив голы. А капитан «Волгаря» Роман Локтионов не только забил первый гол в ФНЛ в 2021 году, но и в обороне действовал здорово.

Полный состав символической сборной 27 тура ФНЛ выглядит так:

вратарь Петр Косаревский («Велес» (Москва),

защитники Виталий Денисов («Томь»), Сергей Божин («Крылья Советов»), Роман Локтионов («Волгарь»), Владимир Хозин («Чайка»),

полузащитники Данил Кленкин («Нефтехимик»), Никита Кривцов («Томь»), Ишхан Гелоян («Балтика» (Калининград), Роман Ежов («Крылья Советов»)

нападающие Андрей Разборов («Факел»), Артем Юсупов («Волгарь»).

Главный тренер Олег Василенко («Факел).