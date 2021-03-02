В Воронежской области после ссоры с девушкой парень разбил костылем чужой автомобиль

В начале ноября 2020 года в Борисоглебске на улицу из дома в Юго-Восточном микрорайоне города вышел 20-летний местный житель. Ему было тяжело идти, ведь он передвигался на костылях после сентябрьского ДТП. Да тут еще и ссора с девушкой произошла. А подогревало общее состояние - алкогольное опьянение.

Стоит ли удивляться, что парень решил выместить злобу на попавшемся под руку «Субару Импреза»? Костылем он разбил заднее стекло, повредил задний бампер, поцарапал заднее правое стекло и заднюю фару автомобиля. Общий ущерб составил около 60 тысяч рублей.

Хулигану со сломанной ногой удалось скрыться... Правда, вскоре его все равно нашли сотрудники полиции. Он признал свою вину. Уголовного дела завершено и направлено на рассмотрение в Борисоглебский городской суд.