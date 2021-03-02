В воронежском микрорайоне не следили за качеством воды в скважинах и плохо их охраняли

Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района провели проверку в ООО «Водоканал Подгорное-1». И выяснили, что на предприятии забор, ограждающий скважины, имеет повреждения. Из-за этого можно свободно зайти на территорию стратегически важного объекта. И возникает возможность загрязнения воды.

Кроме того, программа производственного контроля качества питьевой воды на 2019-2024 годы не предусматривает проведение лабораторных исследований на соответствие всем показателям, которые установлены санитарными нормами. А его проверка проводится с нарушением установленной законом периодичности. Да и когда ее делают, то не по всем показателям. К тому же не предусмотрено обязательное информирование Роспотребнадзора в случае, если установят несоответствие качества воды санитарным требованиям.

Прокуратура района внесла представление директору ООО «Водоканал Подгорное-1» об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности.