Прокуратура Воронежа взялась за «Городские парковки»

В эту зиму у водителей было много претензий к качеству уборки платных парковок. Фото: Олег УКЛАДОВ

В прокуратуре Воронежа сообщили о том, что направили представление по обнаруженным нарушениям закона в адрес ООО «Городские парковки». Напомним, ранее похожий материал направили в мэрию.

Претензии все те же – на парковках на улицах Кольцовская, Комиссаржевская, Студенческая, Карла Маркса и Станкевича не установлены все полагающиеся дорожные знаки. На улицах Карла Маркса, Революции 1905 года, Свободы, 25 Октября аншлаги «Платная парковка» не соответствуют требованиям ГОСТа. Но главное – площадки, за пребывание на которых с водителей брали деньги, зимой плохо чистили от снега и льда.

Прокуратура потребовала устранить допущенные нарушения закона, причины и условия им способствующие.

Напомним, ранее в мэрии сообщали о готовности устранить все вышеперечисленные нарушения. С другой стороны, ссылаясь на объективные трудности, в частности, на загруженность машинами и большие массы снега, сгребаемые с дорог на обочины, в городской администрации не согласились с оценкой работы концессионера по чистке его территорий. В мэрии полагают, что в «Городских парковках» делали для этого все возможное.