На воронежской трассе у «Газели» на ходу открутилось колесо

Место аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В районе поворота на село Рамонье на днях съехал в кювет автомобиль «Газель». Проезжавшие мимо автомобилисты сообщили о ДТП в полицию. На место аварии выехали старший лейтенант полиции Владимир Токарев и лейтенант Максим Телегин.

Водитель «Газели» рассказал, что перевозил замороженное мясо птицы, но по пути у него внезапно открутилось колесо, а сам автомобиль стал неуправляем, из-за чего и произошло опрокидывание.

К счастью, мужчина не пострадал. Полицейские попросили о помощи владельца местного сельскохозяйственного предприятия и он выслал из села Рамонье трактор-погрузчик, который смог перевернуть «Газель». До прибытия техники инспекторы помогли водителю выгрузить коробки с продукцией на обочину, а затем перегрузить их в другой большегруз.