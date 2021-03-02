Прокуратура Воронежской области помогла вернуть более 80 миллионов, которые осели в УК

В 2020 году прокуратура Воронежской области выявила несколько фактов нецелевого использования управляющими компаниями платежей, полученных от жильцов в качестве платы за коммунальные ресурсы. По девяти из них возбудили уголовные дела. Благодаря вмешательству контролирующего органа удалось погасить задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на сумму больше 80 миллионов рублей.

- В поле зрения прокуроров находится и деятельность ресурсоснабжающих организаций, их неправомерные действия по прекращению поставки ресурсов потребителям активно пресекаются, - добавили в прокуратуре Воронежской области. - Для восстановления законности прокурорами внесено 13 представлений, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело.

Например, прокуратура возбудила уголовное дело факту отключения электричества в одной из квартир, по статье «самоуправство». Благодаря этому делу, потребителю восстановлена возобновили поставку коммунального ресурса.

В другом случае филиалом производственного подразделения «Тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» допущено превышение нормативных сроков устранения аварии и допустимого времени перерыва горячего водоснабжения для жителей 114 домов в связи с проведением аварийных работ магистрального участка теплотрассы. По постановлению прокурора г. Воронежа виновное должностное лицо наказали штрафом.