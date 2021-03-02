Разборки на парковке в Воронеже: пассажир автомобиля костылем избил случайного прохожего

27 февраля 29-летний воронежец с приятелем проходил по парковке на улице Хользунова. В то же время одна из машин начала движение задним ходом прямо на него. Горожанин резко отреагировал.

В автомобиле сидел пассажира также 29 лет. Он уже был разгорячен алкоголем. А тут еще между компаниями завязалась словесная перепалка. У пассажира с собой был костыль, он несколько дней назад повредил ногу, но в этот раз мужчина решил использовать трость не по назначению. Импровизированным орудием он нанес несколько ударов ровеснику в область головы.

В тот же день в приемное отделение одной из больниц Воронежа поступил 29-летний пешеход с переломом основания черепа и ушибами головного мозга. После это за дела взялась полици.

Обидчика задержали быстро: им оказался ранее судимый за имущественное преступление 29-летний воронежец. В отделе полиции он признал вину.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.