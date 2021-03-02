В мэрии опровергли слухи о сносе воронежского приюта для собак "Дора"

Проблема бездомных собак в Воронеже стоит очень остро Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Сотрудники воронежского приюта для собак «Дора» сообщили на днях о том, что управе Железнодорожного района ознакомила руководство с указом о принудительном сносе помещений. Активисты заявили, что в этом случае на улице разом окажутся более тысячи четвероногих постояльцев, которые нашли дом в приюте.

Однако, как пояснили чиновники, собакам выселение вовсе не грозит. Ведь речь идет лишь о требовании убрать с муниципальной территории незаконно установленные «Дорой» сарай и забор. Если собственник не демонтирует постройки самостоятельно, комбинат благоустройства сделает это в принудительном порядке с последующим взысканием затрат на работы.