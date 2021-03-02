Воронежцы завоевали 30 медалей на первенстве и чемпионате России по ушу

На соревнованиях выступили 49 воспитанников воронежской спортивной школы № 20 по ушу Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Воронежские спортсмены завоевали 30 медалей на первенстве и чемпионате России по ушу. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе мэрии. Соревнования проходили с 18 по 23 февраля в Московском дворце ушу по дисциплинам кунгфу-традиционное и юнчуньцюань.

В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортсменов - 690 человек из 34 регионов России.

В составе спортивной сборной команды Центрального федерального округа выступили 49 воспитанников воронежской спортивной школы № 20 по ушу. Наши земляки завоевали 5 золотых, 7 серебряных, 12 бронзовых медалей на первенстве и 2 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовая.