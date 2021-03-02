В Воронежской области будут судить мужчину, избившего до смерти ненавистного гостя

Сейчас мужчина ожидает суда под стражей Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

43-летнего жителя города Поворино Воронежской области обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда (часть 1 статьи 111 УК РФ). Сейчас мужчина ожидает суда под стражей.

5 декабря 2020 года он гостил в доме по улице Карла Маркса в Поворино. Собралась компания - выпивали. Мужчина сразу не поладил с одним из гостей. Когда аргументы закончились, он просто избил 39-летнего мужчину. Многочисленные удары руками и ногами пришлись и по голове, и по туловищу.

Завершив расправу, нападавший уснул. А утром следующего дня тело погибшего обнаружила в огороде соседка. Она и сообщала о случившемся в полицию.

- Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть 39-летнего мужчины наступила в результате общего переохлаждения организма на фоне внутричерепной травмы, - сообщили в региональном СУ СКР.

Как сообщал руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела Дмитрий Колякин, обвиняемый признал вину и дал подробные показания.