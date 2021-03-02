Анна Ардова устроит в Воронеже квартирник

афиша ВКЗ

8 марта праздник воронежским дамам устроит "одна за всех". Анна Ардова приедет на гастроли. Но в этот раз не со спектаклем, а с концертом!

Актриса Театра имени Маяковского устроит в Воронежском концертном зале "Ардовский квартирник". В программе вечера песни и романсы из репертуара Александра Вертинского, Леонида Утесова, Клавдии Шульженко. Кроме того, актриса расскажет о династии Ардовых, о знаменитых людях, бывавших у них дома. И поделится курьезными историями со съемок ситкома «Одна за всех», сделавшего ее популярной.

Концерт пройдет в ВКЗ 8 марта в 19.00.