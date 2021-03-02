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В связи с проверкой систем оповещения в Воронеже временно отключат телевидение и два радиоканала

Тестовый видеоролик будут транслировать 3 марта с 10.43
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевой

фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В связи с проверкой работы систем оповещения населения о ЧС 3 марта в Воронеже временно приостановится цифровое телевещание, поскольку оно будет задействовано в испытаниях.

Специалисты Воронежского ОРТПЦ запустят тестовый видеоролик, предупреждающий о проведении проверки системы оповещения, на каналах первого мультиплекса («Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр») по всей области. Запуск состоится с 10:43 до 10:44.

Это касается и двух региональных радиоканалов «Мелодия» и «Дети ФМ». На них эфир прервется дважды: с 10:30 до 10:35 и с 11:06 до 11:11.

Напомним, сирены в городе включат в среду в 11 часов. Продолжительность сигналов 5 минут.