Воронежский ТЮЗ откроет сезон премьерой

6 марта Воронежский театр юного зрителя открывает свои двери после снятия ограничений по коронавирусу. Спектакли не показывали зрителям целый год, вся активность труппы сосредоточилась онлайн в соцсетях

И вот 57-й театральный сезон стартует. 6 марта труппа представит два новых спектакля. «Волшебник Изумрудного города» по легендарной сказке Александра Волкова воронежцы могли видеть в соцсетях, теперь его покажут на сцене в 12.00.

И еще одну премьеру покажут в этот день - «В открытом море» Славомира Мрожека в постановке главного режиссера Вадима Кривошеева, в 18.00.

В день открытия театра с 11 часов в фойе будут встречать зрителей сказочные персонажи, раздавать оригинальные маски. В фойе театра создадут четыре фотозоны по мотивам спектаклей театра - «Золушка», «Остров сокровищ», «Щелкунчик» и «Конек-Горбунок».

Все мероприятия будут проходить с соблюдением профилактических мер, связанных с пандемией COVID-19.