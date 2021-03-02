В Воронеже перевели на «дистант» три школы

На "дистант" ученики трех школ вернутся всего на один день. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Утром во вторник, 2 марта, школьники микрорайонов Придонской, Подклетное и «Новый» вынуждены были вновь перейти на дистанционное обучение. Правда, продлится оно всего один день. Касается это трех школ: №№ 25, 55 и 81. И связано такое решение не с ситуацией с коронавирусом, а с отключением воды. Ее не будет до 16.00 из-за плановых работ «РВК-Воронеж».

В пять детсадов (№№ 3, 132, 134, 172, 194) родители с утра приводили детей только в дежурные группы, если с ними совсем некого было оставить.

К тому же из-за отключения воды не будет работать спорткомплексы по адресам: улица Киселева, 2 и улица Защитников Родины, 2/1. Об отмене либо переносе тренировок и соревнований детям и их родителям обещали сообщить в индивидуальном порядке.