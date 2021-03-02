Двое воронежцев похитили акустические колонки из ВАЗа на глазах у его 71-летнего владельца

В июле прошлого года 74-летний воронежец заметил, как в его автомобиле ВАЗ-2107 копаются два неизвестных молодых человека. Они вытащили из салона акустические колонки. Пенсионер подбежал к похитителям и попытался их остановить. Но злоумышленники оттолкнули пожилого человека и скрылись с похищенным имуществом. Потерпевший обратился в полицию.

А недавно подозреваемых, которыми оказались 22-летний и 19-летний воронежцы, задержали. Они уже дали признательные показания.

По факту хищения возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Фигуранты находятся в изоляторе временного содержания.