В Воронеже началась экологическая акция в защиту первоцветов

Чаще всего отдыхающие в лесах "охотятся" на пролеску Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронежской области стартовала весенняя экологическая кампания «Первоцвет», которая продлится до 31 мая. В этот период в лесах пройдут рейды для выявления и пресечения фактов сбора и уничтожения первоцветов, занесенных в красную книгу, в том числе - региональную.

Экологическая акция проводится ежегодно с целью сохранения исчезающих и редких видов растений и сохранения разнообразия флоры в лесах.

- В Воронеже охране подлежат прострел раскрытый или сон-трава, лапчатка белая, ирис карликовый или касатик карликовый, шафран сетчатый, гусиный лук луковиценосный, тюльпан шренка, миндаль низкий или степной миндаль, пион тонколистный или воронец и многие другие, - рассказали в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Экологи обращаются ко всем жителям Воронежской области с просьбой не собирать и не покупать раннецветущие растения, занесенные в Красную книгу.