Юнармейский отряд воронежской школы №40 пополнился новобранцами

фото управы Ленинского района

В воронежской школе №40 прошла торжественная линейка по случаю принятия в ряды юнармейского отряда «Следопыты с улицы Краснознаменной» 12-ти новобранцев.

Поздравить ребят пришли почетные гости - глава управы Ленинского района Сергей Ситников, председатель Совета ветеранов Ленинского района, ветеран Афганской войны, полковник авиации в отставке Евгений Правдухин и руководитель института Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Александр Анищенко. Кстати, отряд 40-ой школы - один из старейших в Воронеже, он создан в 2017 году.

- «Следопыты с улицы Краснознаменной» победили в городском конкурсе на лучшую организацию работы объединения военно-патриотического профиля за 2019-2020 учебный год; провели ряд мероприятий, посвященных дням воинской славы России. Ребята занимаются поисковой работой, пополняют школьный музей интересными экспонатами, вдумчиво изучают историю нашей Родины, - рассказали в управе Ленинского района.