Жилинспекция обнаружила хомуты на трубах канализации и горы хлама в подвале воронежской многоэтажки

фото с сайта ГЖИ в Воронежской области

Сразу несколько жильцов дома №32а по улице Фридриха Энгельса пожаловались в Государственную жилищную инспекцию Воронежской области на неудовлетворительное содержание дома коммунальщиками и ремонта общедомового имущества.

Инспектор выехал на место и обследовал многоэтажку. И жалоба подтвердилась. В подвале многочисленные дыры в трубах канализации, «отремонтированные» заглушками и хомутами. Само помещение было захламлено бытовым и строительным мусором, а также прошлогодней листвой.

- В подъезде № 2 проверка показала наличие деформированных, со следами горения и без покрасочного слоя почтовых ящиков, трещины на окнах, - рассказали в ГЖИ по Воронежской области. - В подъезде № 3 отсутствовало запорное устройство на вводном распределительном электрическом шкафу, на потолке 5-го этажа лестничной клетки были видны следы от протекания кровли, расслоение покрасочного слоя оконных и дверных блоков, отсутствие напольной плитки и разрушение цементной стяжки пола лестничных клеток.

В подъездах № 2 и № 3 между оконными блоками паутина, на потолке – следы протеков, на батареях – пыль, что говорит об отсутствии уборки.

Инспекция выдала ООО «РЭК Центральный» предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 5 апреля 2021 года. Рассматривается вопрос о привлечении руководителя организации к административной ответственности.