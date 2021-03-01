Руководители воронежского «Факела» продлили контракты с шестью игроками

В "Факеле" заранее позаботились о том, чтобы сохранить костяк команды. Фото: с сайта ФК "Факел"

В «Факеле» продлил контракты с шестерыми футболистами. Соглашения с нашим клубом переподписали вратарь Александр Саутин, защитники Аслан Дашаев, Николай Зайцев, Сергей Брызгалов, Михаил Смирнов и полузащитник Владислав Мастерной.

Напомним, возобновление сезона для «Факела» прошло удачно. На выезде в Оренбурге наши футболисты победили третью команду ФНЛ – 2:1 и покинули зону вылета.

Следующий матч «Факел» проведет 6 марта снова вне родных стен – на этот раз в Красноярске против местного «Енисея», располагающегося на 11 месте.