В Воронежской области заместитель директора коммерческой фирмы отравил земельные участки села нефтепродуктами

Сотрудники прокуратуры Павловского района передали в суд уголовное дело 51-летнего заместителя директора ООО «Импульс-К». Его обвиняют в порче земли по части 1 статьи 254 УК РФ.

По версии следствия, с марта по май 2020 года заместитель руководителя коммерческого предприятия систематически сливал на земельных участках села Александровка Донская Павловского района Воронежской области отходы нефтепродуктов. При этом он делал это умышленно и осознавал общественную опасность этого безобразия. В результате лабораторных исследований почв специалисты обнаружили превышение нормы по нефтепродуктам почти в 500 раз. Земельным участкам причинен вред на сумму 2,2 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении заместителя директора будут рассматривать в Павловском районном суде. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение права заниматься определенной деятельностью до трех лет. А может и исправительные работы на срок до двух лет. Одновременно прокурор района предъявил иск к этому деятелю в интересах села о возмещении материального ущерба, причиненного порчей земли, на те самые 2,2 миллиона.