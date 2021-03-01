В 63 процентах школьных пищеблоках Воронежской области нет условий для личной гигиены учеников

С питанием в школах Воронежской области далеко не все в порядке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 1 марта, на оперативном совещании у губернатора руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев рассказал об итогах проверки школьных столовых за последний квартал.

Санитарные врачи за это время нанесли визит в 60 процентов воронежских школ. А также проверили 59% поставщиков продуктов в образовательные учреждения региона.

Оказалось, что в 63% учебных заведений в пищеблоках отсутствуют условия для личной гигиены школьников, в 18,6 % школ меню не соответствует нормативам. А еще в 8 процентах учебных заведений не соблюдали технологии приготовления блюд.

Что касается поставщиков, то у 23% не было сопроводительной документации на продукцию, у 35% - необходимой информации на маркировке продуктов. А у 31% организаций не были соблюдены требования санитарного законодательства при транспортировке и хранении продуктов.

В управлении Роспотребнадзора также обратили внимание на то, что во многих школах в меню животные белки, а также свежие фрукты и овощи заменяли на кондитерские и колбасные изделия. Тем самым искусственно завышали калорийность рационов высокоуглеводными продуктами, что способствует развитию избыточного веса у детей.

Председатель Общественной палаты области Наталия Хван рассказала о результатах опроса по качеству бесплатного горячего питания для школьников младших классов. Во время него изучили более 42 тысяч анкет родителей учеников. Большинство опрошенных оказались удовлетворены питанием своих детей. Но были и претензии к качеству и температуре блюд, отсутствию на сайте школы общего и специального меню, недостаточному обеспечению средствами для обработки рук.

По итогам опроса общественники направили рекомендации в региональный департамент образования и Роспотребнадзор. А в Общественную палату России - предложения о необходимости коррекции меню школьников с учетом современных требований к питанию.