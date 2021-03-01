В Воронежской области бывший директор маслозавода отправится в колонию за махинации на 1,7 миллиарда рублей

Суд согласился с позицией прокуратуры и отправил бывшего гендиректора завода в колонию. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В понедельник, 1 марта, вступил в законную силу приговор Панинского районного суда в отношении бывшего генерального директора ООО Завод растительных масел «Эртильский» Салиха Конакова. Его признали виновным по части 1 статьи 176 УК РФ, карающей за получение кредита путем представления банку ложных сведений.

В суде установили, что с сентября 2016-го по февраль 2017 года Конаков незаконно получил от имени юрлица кредитные деньги на 1 млрд 704 млн рублей. Такую огромную сумму ему дали, так как он предоставил в АО «Россельхозбанк» ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии предприятия. Деньгами Конаков распорядился по своему усмотрению, причинив крупный ущерб кредитной организации.

Суд, согласившись с позицией представителя прокуратуры Эртильского района, приговорил бывшего гендиректора завода к четырем годам семи месяцам колонии общего режима.