В Воронежской области учитель физкультуры заплатит за оскорбление ученика 4 тысячи рублей

Физрука за оскорбление ученика заставят раскошелиться. Фото: из архива «КП»

Сотрудники прокуратуры Верхнехавского района провели проверку заявления об оскорблении учителем физкультуры Большеприваловской средней школы ученика во время урока.

Работники надзорного ведомства собрали доказательства того, что 21 декабря 2020 года на уроке физкультуры на территории школы педагог произнес в адрес школьника слова, унизившие его честь и достоинство.

Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

По решению мирового суда учителя оштрафовали на четыре тысячи рублей.