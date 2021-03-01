В Воронеже прокуратура вскрыла поборы в детсаде

Руководители детсада № 175 рискуют быть уволенными. Фото: detsad175vrn.ru

Сотрудники прокуратуры Воронежа обнаружили, что в детсаде № 175, расположенному в Левобережном районе по адресу: улица Ильича, 59А, с родителей незаконно брали деньги. Причем «на постоянной основе, с установленной периодичностью и в заранее определенном размере».

С мамами и папами заключали договор от имени НП «Содействие», на бумаге размещавшегося в том же детсаде с согласия заведующей этим учреждением. Деньги якобы шли на оказание помощи в реализации дошкольных образовательных программ. При этом заключенный договор аренды с организацией «Содействие» оказался фиктивным, так как по этому адресу располагается другое юридическое лицо.

Кроме того, сотрудники надзорного ведомства установили факты фиктивного трудоустройства работников в детсад. Люди там не трудились, при этом на них делали отчисления в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Прокуратура города внесла представление мэру Воронежа об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности.

В мэрии ситуации в этом образовательном учреждении прокомментировали так:

- По информации управления образования и молодежной политики, все выявленные прокуратурой в ходе проверки нарушения будут устранены, необходимые дисциплинарные меры будут приняты.

Обращаем внимание, что родители воспитанников детсадов вправе оказывать помощь образовательному учреждению, но исключительно на добровольной основе. Причем деньги должны перечисляться исключительно по квитанции на внебюджетный счет учреждения, а не наличными на руки – только в этом случае контрольно-надзорные органы смогут проследить их движение. Родители вправе либо отказаться от оказания помощи, либо оказывать ее в рамках своих возможностей.

Никто, будь то представители образовательного учреждения или родительского комитета, не вправе оказывать давление на родителей или учеников. В случае, если деньги все равно требуют, необходимо обращаться в администрацию образовательного учреждения. Если меры не принимают – в городское управление образования либо в электронную приемную администрации - https://reception.voronezh-city.ru/.

В случае выявления фактов незаконных сборов к руководителю учреждения, где они были допущены, применят меры дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения.