Дело воронежца, разместившего в «Бессмертном полку онлайн» фото Гитлера, передали в областной суд

Александр Хорошильцев может сесть в тюрьму либо заплатить крупный штраф. Фото: с сайта Следственного комитета России.

Дошло до суда дело жителя Воронежа Александра Хорошильцева. Его обвиняют по части 1 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

По данным следствия, 4 мая 2020 года этот мужчина разместил в интернете фото Гитлера на сайте «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны, подписав его настоящей фамилией Шикльгрубер.

- Выводы следствия о причастности Хорошильцева к совершению преступления основываются на результатах компьютерной и портретной судебных экспертиз, показаниях свидетелей, среди которых имеются представители научного сообщества, историки и архивисты, - пояснили в Следственном комитете России.

Дело будут рассматривать в Воронежском областном суде. За такую мерзкую выходку Хорошильцев может получить до 300 тысяч рублей штрафа или даже лишение свободы на срок до трех лет.