В Воронеже пенсионер ударил ножом в живот дальнего родственника

За удар ножом в живот пенсионеру грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

В микрорайоне Шилово полицейские задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 66-летнего мужчину.

По данным следствия, пенсионер выпивал со своим дальним родственником 29 лет в квартире на улице Коренцова. У мужчин случился бытовой конфликт. Старший из его участников схватил кухонный нож и ударил им оскорбившего его молодого человека в живот. Другие родственники, бывшие в это время в квартире, вызвали полицию и скорую. Раненого забрали в больницу, а его агрессивного оппонента задержали.

- Оперативники задержали пенсионера, он полностью признал свою вину и добровольно выдал нож. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до 10 лет лишения свободы), - сообщили в региональном ГУ МВД.