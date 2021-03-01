Мэр Вадим Кстенин поручил провести новый аудит доступности улиц Воронежа для маломобильных граждан

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Так, глава города Вадим Кстенин распорядился оперативно провести работы по устранению дефектов на дорогах с помощью литого асфальтобетона. Было отмечено, что именно начало весны – самый непростой для воронежских магистралей период. Из-за перепадов температуры на них появляются дефекты. Чтобы они не разрастались и не превращались в большие ямы, их требуется заделывать специальным материалом. Помогает в этом литой асфальтобетон. Он специально предназначен для работы при отрицательной температуре и в условиях повышенной влажности.

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