В Воронеже водителей предупредили о большой яме на улице Донбасской

Яма долго была открыта - ныряй кто хочет! Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» водителей предупредили о большом провале на проезжей части улицы Донбасской. На момент появления поста в соцсети яма не была огорожена.

В мэрии достаточно оперативно отреагировали на сигнал об опасном участке дороги:

- По информации управления дорожного хозяйства, произошел провал люка колодца, под которым проходят коммуникации. Там уже установили временное ограждение. Сейчас выясняют, на балансе какой организации находятся коммуникации. Именно за ее счет будут восстанавливать колодец и дорожное покрытие.

Обновление: Как сообщили в мэрии, колодец относится к ведению ООО «РВК-Воронеж», специалисты предприятия его уже восстановили