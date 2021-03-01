Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Воронеже прокуратура обнаружила многочисленные нарушения закона при работе платных парковок

На пяти улицах не установлены дорожные знаки, зимой многие площадки плохо убирали от снега
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий
Чистые парковки этой зимой встречались редко.

Чистые парковки этой зимой встречались редко.

Фото: из архива «КП»

Сотрудники прокуратуры Воронежа обнаружили многочисленные нарушения закона при проверке работы городских парковок.

В частности, не установлены дорожные знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор», «Фотовидеофиксация», «Конец зоны регулируемой стоянки» на улицах Кольцовская, Комиссаржевская, Студенческая, Карла Маркса и Станкевича. Таким образом создаются условия для необоснованных штрафов водителей и эвакуации их машин.

Кроме того, установлены с нарушением положений ГОСТ дорожные знаки «Платные услуги» на улицах Карла Маркса, Революции 1905 года, Свободы, 25 Октября г. Воронежа.

Сотрудники прокуратуры также указали на плохую уборку снега и льда в зоне платных парковок на улицах Кольцовской, Карла Маркса, Революции 1905 года, Донбасской, Свободы, 20 лет Октября, 25 Октября.

Прокуратура города внесла представление в мэрию об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности.

В мэрии сообщение надзорного ведомства прокомментировали так:

- За знаки и уборку парковочных мест отвечает концессионер: ООО «Городские парковки». Организация ведет регулярный мониторинг дорожных знаков. Их периодически сбивают либо разворачивают в другую сторону. Информация обо всех местах, где отсутствуют знаки и таблички, будет оперативно доведена до руководства ООО «Городские парковки» с тем, чтобы в сжатые сроки устранить непорядок.

Уборка платных парковок зимой осложняется тем, что территория занята автомобилями. В связи с этим только механизированным способом очистить их невозможно. К тому же парковки «страдают» при расчистке улиц и тротуаров. Концессионер прилагает серьезные усилия для чистки снега: привлекает для этого 20 единиц техники (10 погрузчиков и 10 самосвалов), а также три бригады рабочих для ручной уборки. Это позволяет убирать парковочное пространство настолько, насколько физически возможно.