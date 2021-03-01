В Воронеже прокуратура обнаружила многочисленные нарушения закона при работе платных парковок

Чистые парковки этой зимой встречались редко. Фото: из архива «КП»

Сотрудники прокуратуры Воронежа обнаружили многочисленные нарушения закона при проверке работы городских парковок.

В частности, не установлены дорожные знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор», «Фотовидеофиксация», «Конец зоны регулируемой стоянки» на улицах Кольцовская, Комиссаржевская, Студенческая, Карла Маркса и Станкевича. Таким образом создаются условия для необоснованных штрафов водителей и эвакуации их машин.

Кроме того, установлены с нарушением положений ГОСТ дорожные знаки «Платные услуги» на улицах Карла Маркса, Революции 1905 года, Свободы, 25 Октября г. Воронежа.

Сотрудники прокуратуры также указали на плохую уборку снега и льда в зоне платных парковок на улицах Кольцовской, Карла Маркса, Революции 1905 года, Донбасской, Свободы, 20 лет Октября, 25 Октября.

Прокуратура города внесла представление в мэрию об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности.

В мэрии сообщение надзорного ведомства прокомментировали так:

- За знаки и уборку парковочных мест отвечает концессионер: ООО «Городские парковки». Организация ведет регулярный мониторинг дорожных знаков. Их периодически сбивают либо разворачивают в другую сторону. Информация обо всех местах, где отсутствуют знаки и таблички, будет оперативно доведена до руководства ООО «Городские парковки» с тем, чтобы в сжатые сроки устранить непорядок.

Уборка платных парковок зимой осложняется тем, что территория занята автомобилями. В связи с этим только механизированным способом очистить их невозможно. К тому же парковки «страдают» при расчистке улиц и тротуаров. Концессионер прилагает серьезные усилия для чистки снега: привлекает для этого 20 единиц техники (10 погрузчиков и 10 самосвалов), а также три бригады рабочих для ручной уборки. Это позволяет убирать парковочное пространство настолько, насколько физически возможно.