В Воронеже на этот раз День Победы отпразднуют не по домам, а на улице

В последний раз уличное шествие "Бессмертного полка" в Воронеже было в 2019 году. Фото: Максим ГОРОХОВ

В понедельник, 1 марта, на планерке в мэрии глава администрации Воронежа Вадим Кстенин рассказал, о том, как в 2021 году планируют организовать празднование Дня Победы. Градоначальник считает, что на этот раз 9 мая пройдет в обычном формате.

- Планируем 9 Мая проведение и Парада Победы, и других традиционных массовых мероприятий, к которым привыкли воронежцы, - заявил мэр. - Будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация позволит нам достойно встретить самый главный праздник россиян. Идет массовая вакцинация, почти каждый день фиксируется снижение числа заболевших.

Вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая сообщила, что профильные управления уже начали подготовку к празднованию Дня Победы.

– Вся необходимая организационная работа будет выполнена своевременно, в штатном режиме, без срывов, – пообещала Надежда Петровна.