Воронежец в маске ограбил магазин

В Воронеже поймали дерзкого разбойника, ограбившего магазин в маске.

Инцидент произошел средь бела дня 26 февраля. Полицию вызвала 46-летняя продавщица магазина на улице Владимира Невского. Женщина сообщила, что около 15.20 зашел мужчина в медицинской маске и, угрожая ножом, похитил пакет с товаром. В общей сложности ущерб составил около 10 000 рублей.

Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения и установили личность разбойника. 47-летнего ранее неоднократно судимого мужчину задержали по месту проживания на улице Орджоникидзе, теперь ему придется ответить за разбой.