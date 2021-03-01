Воронежский драмтеатр сыграет спектакль в память Валерия Потанина

Валерий Потанин в спектакле "Женитьба" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский драмтеатр сыграет спектакль «Женитьба» в память Валерия Потанина, 12 марта исполняется два года со дня кончины народного артиста России.

Валерий Потанин в течение четырех десятилетий был одним из ведущих актеров Кольцовского театра и настоящим любимцем публики. За время работы в воронежской драме Потанин сыграл более 60 ролей, среди которых персонажи в спектаклях «Бесприданница», «Зойкина квартира», «Ревизор», «Собачье сердце», «Входит свободный человек…», «Месяц в деревне», «Гамлет», «Куда летишь, кукушечка...».

6 апреля труппа сыграет комедию Гоголя «Женитьба», в которой Валерий Потанин играл Никанора Ивановича Анучкина. Все средства, собранные с продажи билетов, пойдут на изготовление мемориальной доски, которая будет установлена на стене дома, где жил Валерий Викторович (ул. Мира, 4).