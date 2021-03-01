Фамилии еще трех воронежских медработников внесли в коронавирусный список памяти

«Список памяти» погибших от коронавируса медиков пополнился еще трем фамилиями воронежских врачей. В скорбный файл внесли имена 46-летней медсестры военного госпиталя Воронежа Нелли Шемелиной, 54-летнего врача общей практики Новохоперской райбольницы Аркадия Шкварука, 72-летней медсестры эндокринологического кабинета Панинской райбольбницы Зои Сурковой.

Облздрав пока не подтвердил, что заражение медработников произошло при исполнении своих обязанностей. По каждому факту проводят эпидрасследование. Напомним, если подтвердится, что медики заразились, исполняя свой профессиональный долг, государство выплатит их родственникам денежную компенсацию в 2,7 миллиона рублей.

Напомним, сейчас в коронавирусном списке памяти (неофициальный файл, данные в который вносят родственники скончавшихся медработников) упомянуто множество воронежских медработников. Например, хирурга Нижнедевицкой районной больницы Василия Попова и его коллеги из Эртильской больницы Александра Махая. Ранее ушел из жизни Сергей Чекмарев. Ему исполнилось 50 лет. Он занимал должность заместителя главврача по клинико-экспертной работе Бобровской райбольницы. От коронавируса скончались 65-летний доцент Воронежского медуниверситета Сергей Пегусов, 55-летний врач-физиотерапевт областной клинической инфекционной больницы Сергей Пошукайлов и 74-летний хирург Давыдовской больницы Лискинского района Виталий Слепцов и многие другие.

Но не все случаи признаны страховыми. Напомним, в феврале департамент здравоохранения опроверг, что смерть хирурга Александра Антоньева произошла из-за коронавируса. А в январе не признали страховым случаем смерть медсестры Маргариты Талашко