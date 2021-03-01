В Воронеже на несколько часов отключат воду в микрорайонах Придонской и Подклетное

Местным жителям лучше заранее запастись питьевой водой Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

2 марта с 10.00 до 16.00 будет ограничено водоснабжение в микрорайонах Придонской, «Новый» и Подклетное. На то же время без воды также останутся пять детсадов, три школы, две поликлиники, две котельные и один спортивный объект.

Как объяснили в пресс-службе «РВК-Воронеж», в районе дома №13 по улице 232 Стрелковой Дивизии пройдут плановые работы по замене задвижки диаметром 300 мм. Изношенная запорная арматура выведена из эксплуатации как неподлежащая ремонту.

- Устаревшую задвижку мы заменим на новую. Это позволит улучшить работу сети во всем микрорайоне. Иными словами, в случае возникновения нештатных ситуаций нам не придется ограничивать водоснабжение на всей территории Придонского и Подклетного. Количество отключаемых объектов будет сокращено вдвое. При этом заменить задвижку такого диаметра совсем без отключений невозможно, - объяснил начальник участка транспортировки воды «РВК-Воронеж» Дмитрий Харин.

Подготовительные работы уже проведены. Необходимые детали уже вечером 1 марта будут доставлены на объект, чтобы рабочие могли завершить ремонт в максимально сжатые сроки. Местным жителям лучше заранее запастись питьевой водой.