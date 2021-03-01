В Воронежской области командир роты ГИБДД обложил подчиненных ежемесячной данью в 100 тысяч рублей

Два командира Павловской ГИБДД "заработали" себе уголовное дело. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Силовики рассказали подробности следственных действий, которые происходили в подразделении ГИБДД в Павловске в пятницу, 26 февраля. Напомним, тогда сразу несколько телеграм-каналов сообщили о массовых задержаниях гаишников: в информации фигурировали 15 сотрудников ДПС и командир взвода.

Оказалось, что на самом деле вопросы у силовиков были только к 39-летнему командиру роты и 38-летнему командиру взвода ДПС. Зато к ним претензии были весьма серьезными. В итоге они обернулись возбуждением уголовного дела.

По версии следствия, с февраля 2019-го по февраль 2021 года командиры роты и взвода получали от подчиненных ежемесячно по 100 тысяч рублей. Как сообщили силовики, деньги платили за «совершение противоправного бездействия, а также за общее покровительство и попустительство по службе». Данью командиры распоряжались по своему усмотрению.

Система взяточничества попала в поле зрения сотрудников ФСБ, на основании их материалов к расследованию подключились работники СК. В результате командира роты арестовали, а начальника взвода посчитали возможным оставить на свободе до суда.

- Следователи изъяли деньги, фигурирующие в деле, допросили свидетелей. Они продолжают во взаимодействии с оперативными сотрудниками устанавливать все обстоятельства преступления, а также собирать доказательства вины командиров подразделений ДПС, - рассказал руководитель Павловского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Яков Елецких. – По п. «а» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору» обоим грозит штраф от двух до четырех миллионов рублей, либо даже от 7 до 12 лет лишения свободы.

В полиции так прокомментировали ситуацию:

- По факту незаконного получения денег двумя сотрудниками ОБДПС ГУ МВД России по Воронежской области началась служебная проверка. В случае установления их вины они будут уволены из органов внутренних дел, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.