Число привитых от коронавируса в Воронеже на 1 марта: первую часть вакцины получили 87 375 человек

В Воронежской области продолжается вакцинация от коронавируса. Число получивших прививку на утро 1 марта составило 87 375 человек. Из них оба компонента вакцины получили уже 34 789 жителей.

Количество вакцинированных в регионе превысило общее число зараженных с начала пандемии, их на сегодня 68 160 человек.

В целом региональные власти отмечают положительную динамику в ситуации с коронавирусом. Уменьшается число ежедневно регистрируемых случаев заражения, снижается число занятых ковидных коек в больницах. Ожидается, что поставки прививки в регион ближе к апрелю станут более интенсивными, это позволит Воронежской области выполнить план по вакцинации.