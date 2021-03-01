Историк приглашает горожан отметить день рождения Воронежа запуском воздушных шариков

Воронежский историк Владимир Размустов собирает всех, кто любит историю Воронежа, 1 марта в 17:00 на Севастьяновском (Ильинском) съезде. В рамках проекта #ЗаповедныйВоронеж общественник планирует отметить день рождения города запуском воздушных шариков, наполненных гелием.

Примечательно, что день города Воронеж обычно отмечается в третью субботу сентября, однако активист объяснил, почему выбрана именно эта дата.

- Не только первый день весны. 1 марта 2021 года Воронежу официально исполняется 435 лет. Первое сохранившееся упоминание крепости Воронеж в документах Русского государства, - подчеркивает Владимир Размустов.

Приходить нужно к Ильинскому храму (Севастьяновский съезд, 26). Вход, как отмечает организатор, - свободный, но нужно быть в масках. Также Владимир Размустов призывает всех желающим присоединить к акции приносить воздушные шарики, наполненных гелием, или хлопушки.

Ранее мы рассказывали, что в Воронеже активисты расчистили тот самый старинный съезд - объект культурного наследия.