Житель Воронежа ответит за неудавшийся угон

Задержали 24-летнего воронежца за угон "неугнанной" машины.

Инцидент произошел ночью 12 февраля. Житель Левобережного района будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил покататься по городу на автомобиле. Правда, не на своей машине. На улице Героев Стратосферы мужчина дергал ручки дверей несколько машин, наконец, открыл автомобиль «Богдан-2110». Пьяный угонщик пытался соединить провода зажигания, чтобы уехать, но это ему не удалось, пришлось ему пойти пешком.

Теперь горе-преступнику придется ответить за попытку угона.