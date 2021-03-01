Под Воронежем в отделе полиции умер мужчина

Приехавшие врачи смогли лишь констатировать смерть мужчины. Фото: из архива «КП»

Стало известно о трагедии, случившейся в отделе полиции Панинского района. Там умер 33-летний мужчина. Он был задержан за административное правонарушение.

- Мужчина внезапно потерял сознание. Сотрудники полиции вызвали скорую. Приехавшие врачи уже ничем не могли помочь – только констатировали смерть, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Он страдал несколькими заболеваниями. Точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, в панинском отделе полиции руководит службой тыла бывший заместитель начальника УГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин, «прославившийся» на всю страну купленными на 50 миллионов 22 объектами недвижимости, оформленными на его родителей. Сейчас идет процесс, в котором сотрудники прокуратуры пытаются доказать, что квартиры нужно отобрать в доход государства. Однако дело приостановили из-за смерти отца полицейского начальника Николая Качкина (мужчина умер от коронавируса). Прокуратура обжаловала это решение.